МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его установки, буксировочный трос и провода для "прикуривания", а также обновить автомобильную аптечку, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Россиянам разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн

"Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкости, омывателя стекол и уровень масла. Если пришло время замены масла – лучше сделать это до поездки", — рекомендуют в компании. Перед поездкой необходимо также убедиться, что вся световая индикация, фары ближнего и дальнего света работают исправно. А если предстоит поездка в ночь, свет нужно настроить так, чтобы не слепить других водителей на дороге.

Собираясь в поездку, стоит взять с собой "запаску" и необходимые инструменты для ее установки, буксировочный трос, внешнее пусковое устройство или провода для "прикуривания". Также не стоит забывать и об автомобильном герметике — он поможет справиться с небольшими повреждениями колёс и "дотянуть" до ближайшей мастерской или возвращения домой.

Помимо этого, необходимо проверить наличие всего, что требует регламент ПДД, к примеру, знака аварийной установки и исправного огнетушителя. Рекомендуется взять масло "на долив", а также домкрат и балочный ключ для замены колес. Желательно наличие в салоне набора инструментов. Также для устранения мелких неисправностей может понадобиться изолента. Не помешает взять с собой запасные лампочки ближнего света, габаритов и указателей поворота. "АвтоВАЗ" опроверг дефицит автомобилей Lada Largus

Кроме того, водителям следует проверить, на месте ли все необходимые компоненты автомобильной аптечки, не истек ли срок годности лекарств и при необходимости заменить их на новые. А если предстоит поездка в теплые районы, возьмите с собой репелленты от комаров и клещей, добавляют эксперты.

"Долгая дорога может утомить водителя и пассажиров, поэтому лучше заранее подготовить салон автомобиля к комфортной поездке. Стоит взять с собой в дорогу бутылку воды, "перекус" в термосумке, плед или одеяло, а также хотя бы немного наличных денег – в загородных населенных пунктах еще остались места, где банковские карты могут не обслуживаться", — напоминают в компании.

Наконец, если в поездке участвуют дети, стоит заранее обеспечить им досуг — запастись книжками-раскрасками, наклейками или электронными устройствами с загруженными мультфильмами или аудиосказками. При этом не стоит забывать портативное зарядное устройство и наушники.

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