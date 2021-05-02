МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В апреле 28 производителей автомобилей скорректировали цены на продукцию, сообщил портал "Цена авто".

При этом из 28 производителей 27 повысили стоимость продукции. Лишь у "Тойоты" отмечено разнонаправленное изменение цен.

У ряда производителей массового сегмента подорожало более половины линейки авто. Новая инициатива лишит автомобилей сотни тысяч российских семей

Chevrolet прибавили в цене на 1,5 — 5,1%. KIA — на 0,5 — 2,2%, Peugeot — на 1,8 — 2%. УАЗ — на 0,9 — 1,5%.

Lada ограничилась точечной корректировкой цен на отдельные модели, как и Hyundai, Volksvagen, Renault и Skoda.

Почти все японские бренды, представленные в РФ, также обновили прайсы для своих автомобилей. Больше всех подорожала марка Honda — от 2,9 до 3,3% и Suzuki — от 2,6 до 5,6%.

Среди "китайцев" за месяц больше всего подорожали Geely — от 0,8 до 6,3%, или от 15 до 150 тыс. руб.

У "Тойоты" большая часть продукции подорожала на 1,3 — 6,5%, однако две комплектации RAV4, в том числе базовая, подешевели на 0,1%.

Годом ранее в результате обвала курса рубля произошла сопоставимая корректировка цен, тогда изменилась стоимость 26 марок машин.

Кроме того, за последние две недели подорожали еще 10 марок автомобилей, сообщили "Автоновости дня".

Больше всех поднял цены отечественный "Автоваз". Топовые комплектации Lada Vesta подорожали на 2-2,4%, Lada X-Ray — на 0,5 — 2,8%. Также отмечены подорожания отдельных моделей. Корейский Hyundai "Солярис" подорожал на 1,6 — 2,4%. Citroen C4 стал дороже на 1,5 — 3,3%.

Помимо этого, за последние две недели активно прибавляли в цене японские бренды. Машины Mazda в среднем подорожали на 0,8 — 1,2%, Mitsubishi — на 0,9 — 2,9%. Nissan — на 1 — 2,4. Subaru — на 1,1 — 2,1%.

При этом в премиум-сегменте за 14 дней существенное подорожание зафиксировано у брендов Lexus, Genesis и Porsche.

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