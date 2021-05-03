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ГИБДД хочет ввести новые штрафы
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В Аналитический центр при правительстве Российской Федерации поступил проект поправок в КоАП, который предлагает ввести новые штравы для водилетей автомобилей, сообщает... ПРАЙМ, 03.05.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Аналитический центр при правительстве Российской Федерации поступил проект поправок в КоАП, который предлагает ввести новые штравы для водилетей автомобилей, сообщает autonews.ru.
В случае, если документ будет принят, (дата рассмотрения пока не определена), сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев машин и водителей за нарушения, которые раньше не карались штрафами.
Многие нарушения в новом списке появились на основании тех правил, которые изложены в техническом регламенте Таможенного союза.
Итак, штрафы могут ввести за:
- Неправильные шины;
- Поврежденный бампер и незаконные лебедки;
- Отсутствие подголовников и подушке безопасности (если они предусмотрены заводом);
- Телефоны, козырьки, держатели и другое, что загораживает обзор;
- Горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей;
- Проблемы с фарами.