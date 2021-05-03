МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Аналитический центр при правительстве Российской Федерации поступил проект поправок в КоАП, который предлагает ввести новые штравы для водилетей автомобилей, сообщает autonews.ru. Какие автомобили меньше всего дешевеют при перепродаже

В случае, если документ будет принят, (дата рассмотрения пока не определена), сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев машин и водителей за нарушения, которые раньше не карались штрафами.

Многие нарушения в новом списке появились на основании тех правил, которые изложены в техническом регламенте Таможенного союза.

Итак, штрафы могут ввести за: