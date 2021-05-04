МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель — концерн "Автоваз" обновил информацию о скидках и спецпредложениях, которые актуальны для покупки автомобилей бренда LADA в мае этого 2021 года. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

Как сообщает "Где и Что" со ссылкой на сайт автоконцерна, минимальная скидка на новую Lada в этом месяце составляет 10 тысяч рублей.

Есть несколько способов сэкономить на отечественных автомобилях в мае:

Воспользоваться программой "Trade-in". Она позволяет сдать "старую" машину дилеру в зачет стоимости нового, получив за это дополнительную скидку.

В мае в этой программе участвуют все версии Lada Granta — скидка составит 15 тысяч рублей,

внедорожник Lada Niva/Niva Off-road — скидка 30 тысяч рублей

Также концерн подлил действие кредитной программы "Lada Finance". Она дает сэкономить 10 тысяч рублей при покупке Lada Granta, Lada Vesta (в том числе — на версию CNG), Lada XRay, Lada XRay Cross, а также Lada Niva и Niva Off-road.

Третий способ сэкономить: программа "Lada Leasing". Ею могут воспользоваться юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) и сэкономить от 30 до 40 тысяч рублей.

Программа "Lada в такси" дает выгодные условия на покупку автомобиля новым и уже существующим партнерам агрегатора "Яндекс.Такси".

Программа "EcoGas" дает скидку в 138 тысяч рублей на битопливную модель Lada Vesta CNG.

Все программы актуальны минимум до конца мая текущего 2021 года: производитель может их продлить.