Названы последствия использование ЭРА-ГЛОНАСС для российских водителей
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Модуль ЭРА-ГЛОНАСС, который призван спасать людей после ДТП, может «убить» автомобильный аккумулятор вскоре после окончания своего срока службы. Об этом предупредил водителей портал «АвтоВзгляд».
Согласно его информации, стандартный срок службы блока ЭРА-ГЛОНАСС составляет 3 года. По истечении этого времени его батарейка начинает «сажаться» и просить водителя о замене: у одних машин в таком случае просто мигает лампочка на модуле, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп.
Если не обслужить блок вовремя, он будет буквально «высасывать» основной аккумулятор, разряжая его до 3-5 вольт всего за несколько дней. Чаще всего, по словам экспертов, с этим сталкиваются владельцы Skoda Karoq и Octavia, а также некоторых моделей LADA, KIA, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen.
Восстановить работоспособность модуля можно у дилера. Так, например, в KIA за эту процедуру просят чуть больше 5000 рублей: 3700 непосредственно за батарейку и 1700 за снятие-установку блока. У дилеров премиальных брендов обслуживание «ЭРЫ» наверняка может стоит еще дороже.
«АвтоВзгляд» рекомендует в случае обнаружения севшей АКБ на относительно свежем автомобиле (это главный признак сбоя системы экстренного оповещения), проверить блок ЭРА-ГЛОНАСС — возможно, ему нужна срочная реанимация.
https://1prime.ru/auto/20210504/833597941.html