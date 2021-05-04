МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Модуль ЭРА-ГЛОНАСС, который призван спасать людей после ДТП, может «убить» автомобильный аккумулятор вскоре после окончания своего срока службы. Об этом предупредил водителей портал «АвтоВзгляд». Рекордное число компаний США отчитались лучше прогнозов рынка

Согласно его информации, стандартный срок службы блока ЭРА-ГЛОНАСС составляет 3 года. По истечении этого времени его батарейка начинает «сажаться» и просить водителя о замене: у одних машин в таком случае просто мигает лампочка на модуле, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп.

Если не обслужить блок вовремя, он будет буквально «высасывать» основной аккумулятор, разряжая его до 3-5 вольт всего за несколько дней. Чаще всего, по словам экспертов, с этим сталкиваются владельцы Skoda Karoq и Octavia, а также некоторых моделей LADA, KIA, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Восстановить работоспособность модуля можно у дилера. Так, например, в KIA за эту процедуру просят чуть больше 5000 рублей: 3700 непосредственно за батарейку и 1700 за снятие-установку блока. У дилеров премиальных брендов обслуживание «ЭРЫ» наверняка может стоит еще дороже.

«АвтоВзгляд» рекомендует в случае обнаружения севшей АКБ на относительно свежем автомобиле (это главный признак сбоя системы экстренного оповещения), проверить блок ЭРА-ГЛОНАСС — возможно, ему нужна срочная реанимация.