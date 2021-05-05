2021-05-05T08:27:00+03:00
2021-05-05T08:27:54+03:00
2021-05-05T08:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210505/833602610.html
Nissan продает акции Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Японский автоконцерн Nissan объявил в среду, что продает все принадлежащие ему акции автостроителя Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро, а вырученные средства потратит на... ПРАЙМ, 05.05.2021
электромобили, акции, daimler, nissan, новости, бизнес, рынки, авто, акции
https://1prime.ru/images/83291/84/832918489.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/84/832918489.jpg
https://1prime.ru/images/83291/84/832918488.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/84/832918488.jpg
https://1prime.ru/images/83291/84/832918476.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/84/832918476.jpg
https://1prime.ru/business/20210424/833535522.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 5 мая — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan объявил в среду, что продает все принадлежащие ему акции автостроителя Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро, а вырученные средства потратит на разработку электромобилей.
"Автоконцерн Nissan продает все принадлежащие нашей компании акции автоконцерна Daimler AG, соответствующие 1,54% от всех акций этой компании, по цене 69,85 евро за акцию на общую сумму 1,149 миллиарда евро институциональным инвесторам. Вырученные в результате продажи акций средства будут направлены на стимулирование разработок электромобилей", — говорится в заявлении компании.
В то же время Nissan подчеркивает стремление сохранить с немецким автоконцерном партнерские отношения.