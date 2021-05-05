ТОКИО, 5 мая — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan объявил в среду, что продает все принадлежащие ему акции автостроителя Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро, а вырученные средства потратит на разработку электромобилей. Honda хочет к 2040 году продавать только электромобили

"Автоконцерн Nissan продает все принадлежащие нашей компании акции автоконцерна Daimler AG, соответствующие 1,54% от всех акций этой компании, по цене 69,85 евро за акцию на общую сумму 1,149 миллиарда евро институциональным инвесторам. Вырученные в результате продажи акций средства будут направлены на стимулирование разработок электромобилей", — говорится в заявлении компании.

В то же время Nissan подчеркивает стремление сохранить с немецким автоконцерном партнерские отношения.