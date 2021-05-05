МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Банальные, казалось бы, перекусы за рулем могут стать причиной серьезного ДТП. Об этом в интервью радио Sputnik напомнил руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. Каждый четвертый российский автомобилист покупает машину в кредит

Он подчеркнул, что повлиять на водителя и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге могут разные факторы: мобильный телефон, жевательная резинка, собеседник. Крохмаль отметил, что "банальные, казалось бы, перекусы за рулем влияют на водителя. Один из негативных элементов — автопункты, когда ты приезжаешь на автомобиле, берешь себе бутерброд и напиток в автомобиль, а затем передвигаешься в процессе перекуса. Это серьезная проблема. Огромное количество так называемых дурацких, не смертельных ДТП случается из-за того, что человек с набитым ртом отвлекается на хот-дог и не смотрит за дорогой".

Эксперт уверен, что бороться с подобными отвлекающими факторами нужно не штрафами, а информированием. "Я считаю, что не надо вводить штрафы за то, что человек передвигается с бутербродом. Человек должен понимать: если он берет горячий хот-дог, то может оказаться на холодном постаменте в морге. Здесь важен момент именно информирования, потому что многие действительно относятся к этому несерьезно. Надо сделать так, чтобы водитель понимал, что проще остановиться, включить аварийку, съесть свой бутерброд и передвигаться дальше с набитым желудком, но с чистой совестью", — сказал Крохмаль.

Что касается кофе и других напитков, то, по его мнению, их можно употреблять за рулем, если соблюдать определенные условия. Так, в том случае, если кофе в определенной упаковке, закрыт специальной крышечкой, если есть специальные емкости для напитка в машине, то, оценивая ситуацию — находясь, например, в пробке, передвигаясь на минимальной скорости, можно сделать глоток кофе, это нормально, безболезненно, вкусно. Но если человек наливает горячий кофе в стеклянную чашечку с блюдцем, то он рискует не только обжечь себе ноги и испортить сидение, но и попасть в ДТП.