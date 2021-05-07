Автовладельцам напомнили о восьми неочевидных штрафах
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мелкие неисправности в машине, разметка с подвохом и непонятные знаки: зачастую автолюбители не обращают внимание на недочеты в автомобиле и свое поведение на дороге. И именно поэтому многие из них рискуют получить серьезные штрафы. О том, за какие мелкие нарушения можно получить штраф от сотрудника ГИБДД, подробно рассказал россиянам портал Autonews.
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Согласно статье 12.5 КоАП, за отсутствие одного из зеркал заднего вида водителю грозит штраф в 500 рублей, а также запрет продолжать движение на автомобиле до устранения нарушения. Это правило касается и каршеринга. Автоэксперты напоминают, что ремонтом транспортного средства должна будет заняться сама компания, предоставившая автомобиль.
СТОЯНКА С НАРУШЕНИЕМ РАЗМЕТКИ
Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, за заезд на размеченные парковочные линии можно получить штраф в 500 рублей. К тому же в России все чаще стали использовать дорожные камеры для отслеживания ситуаций, когда водитель заезжает на парковочное место без цели стоянки. И такая практика будет расширяться.
Этой весной знаков "Парковка только для резидентов" в Москве стало еще больше. Некоторые водители думают, что ничего страшного не произойдет, если оставить машину под таким знаком, и что такие стояночные места практически не администрируют. Но если на такой стоянке припаркуются приезжающие из других районов автомобилисты и даже оплатят услугу, все равно придет штраф в 2,5 тысяч рублей.
ПАРКОВКА НА ЗАКРУГЛЕННЫХ ТРЕУГОЛЬНИКАХ
Когда все парковки вдоль улицы заняты, "спасением" выступают закругленные треугольники по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Водители бросают машины там, но это тоже считается нарушением. Такие места должны оставаться свободными, чтобы оставлять открытым обзор для проезжающих мимо автомобилистов.
Согласно части 4 статьи 12 КоАП, автомобилисту грозит штраф в две тысячи рублей за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составит три тысячи рублей. Более того: ваше транспортное средство также могут эвакуировать.
ЗАЕЗД НА "ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ"
Водителям напомнили, что останавливаться на "островке безопасности" разрешено только в том случае, если остановка в другом месте представляет большую угрозу.
Если же автомобилист просто заблудился и решил проверить дорогу, стоя на такой разметке, или же просто проехал по ней, чтобы объехать пробку, то это будет считаться нарушением. Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в части 1 статьи 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей.
БОЛЬШАЯ ТРЕЩИНА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ
Состояние лобового стекла — это то, что можно легко увидеть любому сотруднику ГИБДД даже издали. На стекле со стороны обзора водителя допускаются только мелкие сколы. А с трещинами более 10 см в районе площади, которую покрывает "дворник" со стороны водителя, ездить нельзя. Их наличие на лобовом стекле со стороны водителя дает инспекторам ДПС право выписать штраф в 500 рублей и запретить продолжить движение на авто.
По статье 12.5 КоАП, установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения считается нарушением. Это же относится и к шинам не по одобренному автопроизводителем типоразмеру. Чтобы узаконить любые такие изменения, нужно будет получить одобрение в специализированной лаборатории, а потом зарегистрировать в ГИБДД. Если же наличие того же багажника предусмотрено автокомпанией, получать дополнительные одобрения и заверять установку не нужно. Главное, чтобы и сам багажник был изготовлен не кустарным способом.
ПАРКОВКА БЕЗ НОМЕРОВ
У купивших машину водителей есть 10 дней на ее регистрацию. Все это время можно ездить без госномеров. Но оставлять такие автомобили даже в разрешенных местах и не на платной стоянке в Москве не стоит — это чревато путешествиями в ее поиске на штрафстоянку. Дело в том, что с 2017 года в Москве по решению Антитеррористической комиссии машины, владельцев которых было невозможно идентифицировать, признали потенциально опасными и начали увозить на специальные стоянки.
https://1prime.ru/auto/20210507/833620136.html