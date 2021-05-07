МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мелкие неисправности в машине, разметка с подвохом и непонятные знаки: зачастую автолюбители не обращают внимание на недочеты в автомобиле и свое поведение на дороге. И именно поэтому многие из них рискуют получить серьезные штрафы. О том, за какие мелкие нарушения можно получить штраф от сотрудника ГИБДД, подробно рассказал россиянам портал Autonews. Автоэксперт рассказал о шести новых ловушках ГИБДД

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Согласно статье 12.5 КоАП, за отсутствие одного из зеркал заднего вида водителю грозит штраф в 500 рублей, а также запрет продолжать движение на автомобиле до устранения нарушения. Это правило касается и каршеринга. Автоэксперты напоминают, что ремонтом транспортного средства должна будет заняться сама компания, предоставившая автомобиль.

СТОЯНКА С НАРУШЕНИЕМ РАЗМЕТКИ

Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, за заезд на размеченные парковочные линии можно получить штраф в 500 рублей. К тому же в России все чаще стали использовать дорожные камеры для отслеживания ситуаций, когда водитель заезжает на парковочное место без цели стоянки. И такая практика будет расширяться.

ПАРКОВКА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ В Мосгордуме одобрили ужесточение штрафа за превышение скорости

Этой весной знаков "Парковка только для резидентов" в Москве стало еще больше. Некоторые водители думают, что ничего страшного не произойдет, если оставить машину под таким знаком, и что такие стояночные места практически не администрируют. Но если на такой стоянке припаркуются приезжающие из других районов автомобилисты и даже оплатят услугу, все равно придет штраф в 2,5 тысяч рублей.

ПАРКОВКА НА ЗАКРУГЛЕННЫХ ТРЕУГОЛЬНИКАХ

Когда все парковки вдоль улицы заняты, "спасением" выступают закругленные треугольники по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Водители бросают машины там, но это тоже считается нарушением. Такие места должны оставаться свободными, чтобы оставлять открытым обзор для проезжающих мимо автомобилистов.

Согласно части 4 статьи 12 КоАП, автомобилисту грозит штраф в две тысячи рублей за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составит три тысячи рублей. Более того: ваше транспортное средство также могут эвакуировать.

ЗАЕЗД НА "ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ"

Водителям напомнили, что останавливаться на "островке безопасности" разрешено только в том случае, если остановка в другом месте представляет большую угрозу.

Если же автомобилист просто заблудился и решил проверить дорогу, стоя на такой разметке, или же просто проехал по ней, чтобы объехать пробку, то это будет считаться нарушением. Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в части 1 статьи 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей.

БОЛЬШАЯ ТРЕЩИНА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ

Состояние лобового стекла — это то, что можно легко увидеть любому сотруднику ГИБДД даже издали. На стекле со стороны обзора водителя допускаются только мелкие сколы. А с трещинами более 10 см в районе площади, которую покрывает "дворник" со стороны водителя, ездить нельзя. Их наличие на лобовом стекле со стороны водителя дает инспекторам ДПС право выписать штраф в 500 рублей и запретить продолжить движение на авто.

БАГАЖНИКИ, СПОЙЛЕРЫ, ФАРКОПЫ Назван запрет для водителей, нарушение которого может стоить жизни

По статье 12.5 КоАП, установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения считается нарушением. Это же относится и к шинам не по одобренному автопроизводителем типоразмеру. Чтобы узаконить любые такие изменения, нужно будет получить одобрение в специализированной лаборатории, а потом зарегистрировать в ГИБДД. Если же наличие того же багажника предусмотрено автокомпанией, получать дополнительные одобрения и заверять установку не нужно. Главное, чтобы и сам багажник был изготовлен не кустарным способом.

ПАРКОВКА БЕЗ НОМЕРОВ

У купивших машину водителей есть 10 дней на ее регистрацию. Все это время можно ездить без госномеров. Но оставлять такие автомобили даже в разрешенных местах и не на платной стоянке в Москве не стоит — это чревато путешествиями в ее поиске на штрафстоянку. Дело в том, что с 2017 года в Москве по решению Антитеррористической комиссии машины, владельцев которых было невозможно идентифицировать, признали потенциально опасными и начали увозить на специальные стоянки.