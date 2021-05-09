МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Продавцы подержанных машин в России решили воспользоваться ситуацией с нехваткой новых автомобилей у дилеров и не стесняются задирать цены, пишет "Российская газета".

В результате этого свежие "бэушки" на российском рынке предлагаются зачастую по стоимости новых машин, которые сложно найти в наличии.

Вторичный рынок формирует цены, в отличие от рынка новых машин, в первую очередь уровнем спроса. Если в салоне на цену машины влияет курс валют, налоговые ставки и комплектация, то на вторичке — нет.

Спрос заметно подскочил из-за продолжающегося в России дефицита новых автомобилей. Поэтому цены на подержанные авто растут даже сильнее, чем на новые.

Как оценивает "Авто.ру", за январь-март 2021 года рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%. С начала прошлого 2020 года — аж 25%. Это 135 тысяч рублей в рублевом эквиваленте.

"В то же время новые автомобили подорожали в среднем на 2,5% и 15% соответственно", — пишет издание.

В частности, один из бестселлеров вторичного авторынка — корейский Hyundai Solaris — в настоящее время можно купить в среднем за 624 тысячи рублей. Это на 70 тысяч дороже по сравнению с началом прошлого года.

Средний ценник на популярный бизнес-седан японского бренда Toyota Camry за это время "потяжелел" на 210 тысяч рублей и составил 1,407 миллиона рублей.

Как прокомментировал директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов, дефицит новых машин сформировал ажиотажный спрос на автомобили с пробегом от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто.

"С увеличением доступности по новым автомобилям спрос на подержанные машины будет стабилизироваться, при этом их стоимость продолжит расти, но меньшими темпами, чем сейчас", — пишет газета.