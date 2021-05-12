МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Представители российских автошкол хотят заблокировать проект закона, который наделяет ГИБДД правом контролировать обучение будущих водителей.

Против такой инициативы выступили глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, сообщает "Коммерсант".

Итак, как стало известно, в России разрабатывается проект закона, который может наделить сотрудников ГИБДД правом вместе с Рособрнадзором проверять учебные площадки, классы и оборудование автошкол.

По мнению ведомства, эта мера поможет повысить качество обучения будущих водителей.

"Участие сотрудников ГИБДД в проверках вместе с Рособрнадзором — это двойной административный пресс и дублирование функций ведомств. Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности" — рассказала в беседе с изданием Зайцева.

В свою очередь Шутылева заявила, что этот законопроект противоречит законам "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другим документам. По мнению представителей автошкол, существующих полномочий полиции вполне достаточно.

Как отметил сопредседатель рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгений Литвин, при этом в стране необходим один контролирующий орган. Он добавил, что в МВД не смогут проигнорировать позицию автошкол.