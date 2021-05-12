МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в апреле подскочили в 3,9 раза (на 290,4%) по сравнению с "черным апрелем" прошлого года — до 151,96 тысячи штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Российские автошколы выступают против новых проверок ГИБДД

При этом за январь-апрель продажи выросли на 24,3% — до 515,9 тысячи машин.

В марте продажи новых автомобилей и LCV в России, по данным АЕБ, упали на 5,7%, а в первом квартале — на 2,8%.

"В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше "черного апреля" прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна", — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года", — добавил он.