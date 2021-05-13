МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Соллерс Форд" на четверть увеличивает объем производства автомобилей Ford Transit на фоне повышенного спроса, говорится в сообщении компании. Правительство выделит дополнительные средства на ремонт автодорог

"Соллерс Форд" увеличивает объем производства автомобилей на 25% и нанимает более 200 специалистов рабочих профессий. Данный шаг был сделан для удовлетворения повышенного спроса на автомобили линейки Ford Transit", — отмечается в сообщении автопроизводителя.

В компании также уточнили, что запуск дополнительного объема производства позволит не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

"Повышенный спрос, который мы наблюдаем с начала года на автомобили Ford Transit показывает насколько сильны наши позиции на рынке LCV и какое доверие мы заслужили со стороны всех сегментов бизнеса", — говорит президент и CEO "Соллерс Форд" Адиль Ширинов. — У нас гибкая система реагирования на рыночный спрос и продуманная логистическая цепочка для своевременных поставок комплектующего оборудования. Созданная система позволяет нам запускать дополнительные мощности завода в нужный момент для удовлетворения потребностей наших покупателей". Автоэксперт предупредил об обмане при ремонте машин

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Ford Transit в РФ в апреле выросли по сравнению с "черным" апрелем 2020 года в 3 раза, за 4 месяца — в 2 раза.

"Соллерс Форд" — совместное предприятие группы "Соллерс" и американского автоконцерна Ford. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в Елабуге (Республика Татарстан). "Соллерс" является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2020 году выросли на 12%, до 14 тысяч автомобилей.