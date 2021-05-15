МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рост цен на новые автомобили в России может составить около 15%, пишет со ссылкой на "Автостат" газета "Известия". Илон Маск заявил о работе над развитием Dogecoin

Это может произойти из-за дефицита на авторынке при сохранении повышенного спроса у россиян на новые авто.

Генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в беседе с изданием привел в пример данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ): спрос на автомобили в России вырос почти на 300%. Это рекордный показатель за всю историю исследования рынка.

Такой результат был достигнут во многом из-за "черного" апреля 2020 года: тогда на фоне пандемии коронавируса были закрыты все автосалоны в стране.

Через год — апрель 2021 года — стал "прорывным" по продажам новых машин.

"Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две — первая в том, что заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска. Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих. Соответственно, автомобилей не хватает, ведь обычно поставки планируются за полгода, а в некоторых случаях — и за год. Вторая причина — это кризис с полупроводниками", — пояснил Целиков.

Он предположил, что в итоге в России рост стоимости новых машин будет зависеть от курса доллара. Он прогнозирует, что при сохранении текущей ситуации следует ожидать подорожания на 10%.

Если доллар поднимется до 80 рублей и выше, то рост может дойти до 15%.