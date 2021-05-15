Россиянам предсказали подорожание автомобилей
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рост цен на новые автомобили в России может составить около 15%, пишет со ссылкой на "Автостат" газета "Известия".
Это может произойти из-за дефицита на авторынке при сохранении повышенного спроса у россиян на новые авто.
Генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в беседе с изданием привел в пример данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ): спрос на автомобили в России вырос почти на 300%. Это рекордный показатель за всю историю исследования рынка.
Такой результат был достигнут во многом из-за "черного" апреля 2020 года: тогда на фоне пандемии коронавируса были закрыты все автосалоны в стране.
Через год — апрель 2021 года — стал "прорывным" по продажам новых машин.
"Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две — первая в том, что заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска. Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих. Соответственно, автомобилей не хватает, ведь обычно поставки планируются за полгода, а в некоторых случаях — и за год. Вторая причина — это кризис с полупроводниками", — пояснил Целиков.
Он предположил, что в итоге в России рост стоимости новых машин будет зависеть от курса доллара. Он прогнозирует, что при сохранении текущей ситуации следует ожидать подорожания на 10%.
Если доллар поднимется до 80 рублей и выше, то рост может дойти до 15%.
https://1prime.ru/auto/20210515/833669390.html