МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД будут чаще выезжать на дороги в патрубльных машинах без опознавательных знаков, предупреждает autonews.ru со ссылкой на представителей ведомства.

Итак, как рассказали в региональных подразделениях ГИБДД, участятся выезды в патрульных машинах без опознавательных знаков — мигалок, синих полос по бокам и других атрибутов служебного автотранспорта.

Эти автомобили будут дежурить рядом с аварийными местами. Например, на участках, где часто водители выезжают на встречную полосу либо едут под "кирпичи".

Как будут работать скрытые патрули?

Инспекторы снимают нарушение на видео, находясь в машине без опознавательных знаков.

Они передают записи ближайшему экипажу ДПС.

Патруль останавливает нарушителей и выписывает им штраф, а подъезжающий следом патруль уже готов предоставить фото- и видео- доказательства.

В ведомстве отметили, что дежурства в таких автомобилях законно, так как к патрульным автомобилям могут относиться в том числе те, на которых нет "специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов".

Помимо этого, подчеркнули в службе, съемка при помощи записывающих устройств, в том числе, прописана в Административном регламенте МВД.