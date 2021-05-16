В ГИБДД рассказали о новом скрытом патрулировании на дорогах
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД будут чаще выезжать на дороги в патрубльных машинах без опознавательных знаков, предупреждает autonews.ru со ссылкой на представителей ведомства.
Итак, как рассказали в региональных подразделениях ГИБДД, участятся выезды в патрульных машинах без опознавательных знаков — мигалок, синих полос по бокам и других атрибутов служебного автотранспорта.
Эти автомобили будут дежурить рядом с аварийными местами. Например, на участках, где часто водители выезжают на встречную полосу либо едут под "кирпичи".
Как будут работать скрытые патрули?
- Инспекторы снимают нарушение на видео, находясь в машине без опознавательных знаков.
- Они передают записи ближайшему экипажу ДПС.
- Патруль останавливает нарушителей и выписывает им штраф, а подъезжающий следом патруль уже готов предоставить фото- и видео- доказательства.
В ведомстве отметили, что дежурства в таких автомобилях законно, так как к патрульным автомобилям могут относиться в том числе те, на которых нет "специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов".
Помимо этого, подчеркнули в службе, съемка при помощи записывающих устройств, в том числе, прописана в Административном регламенте МВД.
https://1prime.ru/auto/20210516/833671664.html