МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Уже с 1 января 2022 года в России могут ввести новый налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Как пишет РБК, соответствующий законопроект был создан лидером партии "Справедливая России — За правду" Сергеем Мироновым. Его планируют отправить на рассмотрение в Госдуму после заключения правительства. Ценам на продукты и технику пророчат бешеный скачок

Издание отмечает, что дополнительным налогом будут облагать автомобили, стоимость которых начинается с отметки в 8 миллионов рублей.

При этом, что интересно, авторы предложения хотят также упразднить уже существующий в стране налог на роскошь: он представляет собой надбавку к транспортному налогу и применяется к автомобилям стоимостью более 3 миллионов рублей.

Также Миронов предложил упразднить транспортный налог как таковой.

Авторы предлагают, чтобы новый налог на роскошь работал как механизм, снижающий социальное неравенство:

государственный бюджет будет пополняться за счет высоких налогов на роскошную жизнь, и тем самым власти смогут финансировать программы по борьбе с бедностью.



Это главное отличие нового налога от транспортного. Последний перечисляется в бюджеты регионов и расходуется на строительство и ремонт дорог. Новый налог — будет направляться в федеральный бюджет.

Отмечается, что цена машины свыше 8 миллионов рублей взялась не просто так. Парламентарии, работавшие над документом, исходили из того, что цены на автомобили постоянно растут: если исходный уровень занизить, то скоро это будет необъективно. Поэтому эту отметку решили поднять.