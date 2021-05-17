МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский кабмин предлагает ужесточить уголовную ответственность за систематическое вождение автомобиля в пьяном виде. Как пишет "Парламентская газета", такой законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях нижней палаты парламента уже в весеннюю сессию. В России может появиться новый налог на роскошь для авто

Проект закона подразумевает изменения в Уголовный кодекс, он был внесен в Госдуму 5 апреля.

Правительство предлагает увеличить и сроки лишения свободы, и штрафы для водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается сроков лишения свободы и принудительных работ, то их авторы инициативы хотят увеличить до трёх лет взамен установленных сейчас двух лет.

Штраф может вырасти с действующих 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей.

Вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход за период до трех лет. Сейчас по закону это максимум доход за период до двух лет.

В перечне наказаний для пьяных водителей могут появится и исправительные работы.

В ситуации, когда водителя повторно поймали нетрезвым за рулем авто, его предлагают лишать права занимать определённые должности либо заниматься определённой трудовой деятельностью на срок до шести лет.

"Авторы инициативы отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны — об этом свидетельствует рост рецидивов, когда люди повторно садятся пьяными за руль", — пишет издание.