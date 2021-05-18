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В России задумались о программе поддержки электромобилей
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Министерство экономического развития запланировало траты в размере 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на презентацию... ПРАЙМ, 18.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития запланировало траты в размере 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на презентацию ведомства "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах".
В числе прочего, отмечается в документе, программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году. 150 тысяч станций планируют построить к 2030 году.
Предполагается, что инфраструктуру будут создавать из расчета минимум одна станция на десять электромобилей в городах. На трассах федерального значения — станция на 100 километров.
Еще одна мера: установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта.
Пилотными регионами программы станут:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Казань,
- Калининград (здесь находится ряд автозаводов),
- Сочи,
- Севастополь.
Два последних — как города-курорты с потенциалом развития электрокаршеринга.