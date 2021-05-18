МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития запланировало траты в размере 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на презентацию ведомства "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах". Китай поставил под угрозу природу Африки

В числе прочего, отмечается в документе, программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году. 150 тысяч станций планируют построить к 2030 году.

Предполагается, что инфраструктуру будут создавать из расчета минимум одна станция на десять электромобилей в городах. На трассах федерального значения — станция на 100 километров.

Еще одна мера: установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта.

Пилотными регионами программы станут:

Москва,



Санкт-Петербург,



Казань,

Калининград (здесь находится ряд автозаводов),

Сочи,

Севастополь.



Два последних — как города-курорты с потенциалом развития электрокаршеринга.