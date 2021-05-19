МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в апреле подскочил на 151,2% в годовом выражении, сообщает аналитическое агентство "Автостат". В России создают средство, защищающее после контакта с больными COVID

"По данным аналитического агентства "Автостат", в апреле 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России составил 13,7 тысячи единиц, что на 151,2% больше, чем год назад. Столь высокий рыночный рост эксперты связывают с низкой базой прошлого периода, которая возникла вследствие пандемии коронавируса в апреле 2020-го", — говорится в сообщении.

Лидером при этом остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема рынка. Всего было приобретено 6,2 тысячи таких автомобилей – в 2,4 раза больше, чем в апреле 2020 года. На втором месте — американский Ford, показавший рост в 2,6 раза. Это соответствует почти 1,8 тысячи купленных автомобилей. Третьим стал российский УАЗ, объем рынка которого превысил 1,5 тысячи машин (+71,6%). В топ-5 попали также отечественная Lada (1,461 тысячи автомобилей, +206,9%) и французская Peugeot (656, +475,4%).

Эксперты также отмечают, что все 10 марок-лидеров по итогам апреля находятся "в плюсе". Наибольший рост среди них показывает Peugeot, а наименьший – корейская Hyundai (+26,7%), уточняет агентство.

Среди отдельных моделей первенство удерживает GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось около четверти (24%) всех купленных новых LCV, или 3,333 тысячи, что в 2,5 раза больше, чем в апреле 2020 года. Вторым стал Ford Transit (1,764 тысячи машин, +157,9%), замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (1,26 тысячи, +101%). Отмечается, что все модели из первой десятки в апреле продемонстрировали положительную динамику. При этом самый сильный рост рынка был у Mercedes-Benz V-Class (+702,6%), а меньше всего объем покупок вырос у модели УАЗ 3909 (+42,2%).

По итогам же всего периода с начала года (в январе-апреле) российский рынок новых LCV вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем рынка новых LCV с начала года составил 40,9 тысячи автомобилей.