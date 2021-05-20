МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза, в том числе Россия, намерены отказаться от льготной нулевой пошлины на ввоз электромобилей. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Водителям рассказали, зачем двигателю нужны высокие обороты

Согласно информации издания, льготы будут отменены с 2022 года, а ставка пошлины составит 15%.

При этом ни одна страна союза не внесла предложение о продлении нулевой комиссии за ввоз электромобилей. В Nissan уверены, что нулевая ставка на электромобили необходима для развития рынка в РФ. Из-за введения пошлины электромобилей в стране станет еще меньше. "Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками. К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания", — заявили в компании.

Российское министерство промышленности и торговли также сообщило "Коммерсанту", что не получало предложений о продлении льгот. В ведомстве пояснили, что нулевая пошлина была введена по инициативе Белоруссии и действует на временной основе.