МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ. Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил миллионы против Tesla

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", — заявил Маск по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Кроме того, компания рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. "У нас есть завод в Шанхае… Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", — добавил Маск.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.