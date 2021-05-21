САМАРА, 21 мая — ПРАЙМ. Между Lada и Tesla не может быть никакой конкуренции, это автомобили из разных ценовых сегментов и с разной аудиторией, заявили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа". Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla

На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей.

"С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели Lada, которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может. Это автомобили совершенно разных ценовых сегментов и с разной аудиторией покупателя", — сказал собеседник агентства.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.