МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России предложили ввести уголовное наказание за поддельные автомобильные номера, пишет газета "Известия". Ритейлеры начали отказываться от скидочных карт

Соответствующий проект закона разрабатывает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В частности, автор законопроекта выступает с инициативой ввести новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей, касающиеся использования поддельных государственных номеров в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение ПДД.

Как следует из документа, в качестве наказания предлагают ввести обязательные работы на срок до 300 часов или исправительные работы на срок до одного года.

По словам депутата, на разработку поправок по ужесточению законодательства его толкнуло отсутствие серьезного наказания за такой вид правонарушений.

В пример парламентарий привел недавний случай с блогером Эдвардом Билом: по его вине столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал человек.

Сейчас в России водители, которые используют поддельные номера без цели совершить преступление, могут быть только лишены прав на срок от шести месяцев до года.