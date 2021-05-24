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Российских водителей предупредили о новом виде мошенничества
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Представители властей Москвы предупредили владельцев машин о новом виде мошенничества. В столице активизировались мошенники, которые предлагают за деньги вернуть эвакуированный на... ПРАЙМ, 24.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Представители властей Москвы предупредили владельцев машин о новом виде мошенничества. В столице активизировались мошенники, которые предлагают за деньги вернуть эвакуированный на штрафстоянку автомобиль.
В Telegram-канале департамент транспорта города предупредил московских водителей о новой схеме мошенников.
Злоумышленники находят водителей эвакуированных автомобилей и предлагают за плату вернуть их машину. При этом вся их "помощь" ограничивается тем, что владельца машины подвозят до спецстоянки. Причем, за более высокую сумму, чем можно было бы заплатить за дорогу на такси.
Отмечается, что такие люди не имеют никакого отношения к службе эвакуации города, а действия этих лиц — незаконны.
Особо отмечается, что такие люди не помогут вернуть перемещенный на штрафстоянку автомобиль.
"Будьте бдительны и не верьте таким людям. Посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно очень просто самостоятельно", — пояснили в департаменте транспорта.