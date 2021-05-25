МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Автоматическое увеличение административных штрафов за повторную езду в пьяном виде не решит проблему в условиях игнорирования их многими водителями – действенной могла бы быть мера по изъятию автомобиля у пьяного водителя и возврата его лишь в случае выплаты денежного залога, считает член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. "Группа ГАЗ" наладит сборку автомобилей под Ташкентом

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения. В частности, предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения — до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет.

Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное нарушение — от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200-300 тысяч рублей. Проект был внесен в Думу правительством РФ в начале апреля.

По мнению Лысакова, курирующего вопросы законодательства в области дорожной безопасности, "КПД этого законопроекта – ноль". Депутат, в частности, обратил внимание на данные МВД, по которым 30% нарушителей платят административный штраф "за первую пьянку за рулем", а 70% — нет, то есть, "отделываются легким испугом: лишили прав, походил, ездит дальше". "АвтоВАЗ" не видит в Tesla конкурента

"И надо воздействовать на этих людей, а не тех, кто уже два-три раза совершил уголовное преступление, это уже поздно. Этих надо убирать с дороги. У нас лежит законопроект уже шесть созывов, принятый в первой Думе … Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть, для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тысяч рублей", — сказал Лысаков на заседании ГД.

В случае, если суд признал водителя невиновным, то ему деньги возвращают с депозита, если же он виновен, то их "автоматом зачисляют в региональный бюджет", добавил Лысаков.

По его мнению, это гораздо более действенная мера, поскольку указанных денег у многих попросту нет, и "если они будут знать, что они лишатся машины — не выкупят ее, грубо говоря, то никогда пьяный водитель за руль не сядет". "Вот вам и борьба с пьянством, а не то, что нам предлагают", — добавил Лысаков.