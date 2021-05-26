МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Одной из главных опасностей автоматического списания штрафов с россиян за нарушения правил дорожного движения (ПДД), назначенные при помощи камеры, является их просрочка. Об этом в беседе с Autonews рассказал ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала. Евросоюз поставил энергетику Польши под угрозу

Просрочка таких штрафов происходит, если владелец машины работает в другом регионе.

"Имея регистрацию в одном регионе, человек может много времени проводить в другом. При фиксации нарушения на камеру, работающую в автоматическом режиме, постановление направляется туда, где нарушителя может и не быть. Водитель может просто не успевать отслеживать свои нарушения по сайтам ГИБДД или Госуслуг", — отметил эксперт.

Юрист пояснил, что из сложившейся ситуации следует еще одна сложность. Она связана с получением денег за отмененное взыскание.

"Тяжело возвращать деньги по взысканным, но отмененным штрафам. Да и за рулем может быть совсем не собственник автомобиля", — подытожил Мацала.