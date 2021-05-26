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https://1prime.ru/auto/20210526/833755205.html
Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД
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Одной из главных опасностей автоматического списания штрафов с россиян за нарушения правил дорожного движения (ПДД), назначенные при помощи камеры, является их просрочка. Об этом... ПРАЙМ, 26.05.2021
автомобили, россия, пдд, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Одной из главных опасностей автоматического списания штрафов с россиян за нарушения правил дорожного движения (ПДД), назначенные при помощи камеры, является их просрочка. Об этом в беседе с Autonews рассказал ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.
Просрочка таких штрафов происходит, если владелец машины работает в другом регионе.
"Имея регистрацию в одном регионе, человек может много времени проводить в другом. При фиксации нарушения на камеру, работающую в автоматическом режиме, постановление направляется туда, где нарушителя может и не быть. Водитель может просто не успевать отслеживать свои нарушения по сайтам ГИБДД или Госуслуг", — отметил эксперт.
Юрист пояснил, что из сложившейся ситуации следует еще одна сложность. Она связана с получением денег за отмененное взыскание.
"Тяжело возвращать деньги по взысканным, но отмененным штрафам. Да и за рулем может быть совсем не собственник автомобиля", — подытожил Мацала.