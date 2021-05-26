МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России с 1 июля текущего 2021 года вступят в силу новые правила легализации автомобильного тюнинга. Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

Итак, согласно ГОСТу №33670, любое нештатное оборудование, которого не вписано в ОТТС, придется проверять в специализированных лабораториях, а после — регистрировать в ГИБДД.

Заводское допоборудование, которое сертифицируют сами автопроизводители, легализации не требует.

С 1 июля надо будет подавать отдельное заявление ГИБДДна установку:

лебедки,

фаркопа,



ГБО или иной нештатной оснастки.



Для этого нужно будет подать отдельное заявление в ГИБДД и предъявить заключение специальной испытательной лаборатории, которое будет выдано владельцу авто по итогам предварительной технической экспертизы.

Вариант дистанционной проверки автомобиля — по фотографиям или видео- упразднят.

После того, как разрешение на тюнинг будет получено и сам тюнинг проведен, владельцу автомобиля нужно будет снова обратиться в испытательную лабораторию для проведения экспертизы и оформления протокола. Когда там подтвердят, что работы проведены соответственно выданным разрешениям и проверят сертификаты на установленное оборудование, а также сам измененный автомобиль на соблюдение требований безопасности ТС, то наступит финальный этап оформления. Тогда нужно снова пройти внеочередной техосмотр, получить диагностическую карту и во второй раз обратиться в ГИБДД за получением свидетельства (СКТС). Здесьб тоже будет нужно предоставить к осмотру автомобиль, заявление, диагностическую карту, экспертное заключение лаборатории и документы об уплате госпошлины.

К заводскому допоборудованию, которое не надо дополнительно оформлять, относятся:

экспедиционные багажники,



те же самые фаркопы и лебедки,



тягово-сцепные устройства,

откидные лестницы.



основное условие: они должны быть сертифицированы для конкретной модели автомобиля и внесены в ее ОТТС.