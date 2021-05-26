Россиянам рассказали, что запретят устанавливать на автомобили с 1 июля
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России с 1 июля текущего 2021 года вступят в силу новые правила легализации автомобильного тюнинга.
Итак, согласно ГОСТу №33670, любое нештатное оборудование, которого не вписано в ОТТС, придется проверять в специализированных лабораториях, а после — регистрировать в ГИБДД.
Заводское допоборудование, которое сертифицируют сами автопроизводители, легализации не требует.
С 1 июля надо будет подавать отдельное заявление ГИБДДна установку:
- лебедки,
- фаркопа,
- ГБО или иной нештатной оснастки.
Для этого нужно будет подать отдельное заявление в ГИБДД и предъявить заключение специальной испытательной лаборатории, которое будет выдано владельцу авто по итогам предварительной технической экспертизы.
Вариант дистанционной проверки автомобиля — по фотографиям или видео- упразднят.
После того, как разрешение на тюнинг будет получено и сам тюнинг проведен, владельцу автомобиля нужно будет снова обратиться в испытательную лабораторию для проведения экспертизы и оформления протокола. Когда там подтвердят, что работы проведены соответственно выданным разрешениям и проверят сертификаты на установленное оборудование, а также сам измененный автомобиль на соблюдение требований безопасности ТС, то наступит финальный этап оформления. Тогда нужно снова пройти внеочередной техосмотр, получить диагностическую карту и во второй раз обратиться в ГИБДД за получением свидетельства (СКТС). Здесьб тоже будет нужно предоставить к осмотру автомобиль, заявление, диагностическую карту, экспертное заключение лаборатории и документы об уплате госпошлины.
К заводскому допоборудованию, которое не надо дополнительно оформлять, относятся:
- экспедиционные багажники,
- те же самые фаркопы и лебедки,
- тягово-сцепные устройства,
- откидные лестницы.
основное условие: они должны быть сертифицированы для конкретной модели автомобиля и внесены в ее ОТТС.
https://1prime.ru/auto/20210526/833756625.html