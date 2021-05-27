МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Более 60% россиян готовы продавать данные, которые генерирует их автомобиль, в том числе и маршруты поездок, показало исследование рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ), которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, когда и куда отправятся в отпуск

НТИ "Автонет" и консалтинговая компания Roland Berger опросили более 10 тысяч россиян в возрасте от 18 до 50 лет.

"Более 60% россиян выразили готовность делиться данными об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и других. Эти данные они готовы продавать на бирже данных, которая будет создана в рамках проекта "Автодата", — выяснили исследователи.

Большинство россиян (почти 60%) считают, что эта биржа данных в будущем будет востребована. При этом 29% участников опроса сообщили, что все-таки не готовы доверить такую информацию сервису. Еще 11,5% затруднились ответить.

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Информация в платформу может поставляться и собираться в режиме реального времени через V2X-технологии, благодаря которым автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой.

"Биржа данных" платформы "Автодата" — это маркетплейс, на котором различные участники рынка могут продавать и покупать данные, относящиеся к автомобильной сфере.