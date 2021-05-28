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Hyundai собирается продать один из заводов в Китае
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Южнокорейская компания Hyundai Motor собирается продать местному районному правительству завод в Пекине, работа которого приостановлена в связи с отсутствием спроса на продукцию,... ПРАЙМ, 28.05.2021
автомобили, завод, китай, hyundai motor, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕУЛ, 28 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Hyundai Motor собирается продать местному районному правительству завод в Пекине, работа которого приостановлена в связи с отсутствием спроса на продукцию, передает агентства Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли.
По данным источников агентства, Hyundai Motor планирует продать властям района городского подчинения Шуньи в Пекине свой первый завод там, который не работает с апреля 2019 года.
Как отмечает агентство, снижение продаж завода продолжалось несколько лет "из-за сохраняющейся политической напряженности между Сеулом и Пекином" после развертывания на южнокорейской территории американской противоракетной системы THAAD в 2017 году.
Hyundai пока не подтвердила, что планирует продать завод. У компании в Китае находятся еще четыре работающих завода. Два из них — в Пекине, один в Чанчжоу и один в Чунцине. Всего у Hyundai семь заводов в Южной Корее и десять заводов за рубежом, в том числе в Китае, США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.