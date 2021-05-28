СЕУЛ, 28 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Hyundai Motor собирается продать местному районному правительству завод в Пекине, работа которого приостановлена в связи с отсутствием спроса на продукцию, передает агентства Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли. Россиянам рассказали, какие авто подешевеют к концу года

По данным источников агентства, Hyundai Motor планирует продать властям района городского подчинения Шуньи в Пекине свой первый завод там, который не работает с апреля 2019 года.

Как отмечает агентство, снижение продаж завода продолжалось несколько лет "из-за сохраняющейся политической напряженности между Сеулом и Пекином" после развертывания на южнокорейской территории американской противоракетной системы THAAD в 2017 году.

Hyundai пока не подтвердила, что планирует продать завод. У компании в Китае находятся еще четыре работающих завода. Два из них — в Пекине, один в Чанчжоу и один в Чунцине. Всего у Hyundai семь заводов в Южной Корее и десять заводов за рубежом, в том числе в Китае, США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.