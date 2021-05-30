СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом заявил замглавы министерства Василий Шпак в ходе выставки "Интеллект машин и механизмов". Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах

Алкозамок — устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.

"Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", — сказал Шпак.

Замминистра также отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний. Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

"У них есть проблема: те, кто берут машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв — он тоже не сможет управлять", — пояснил он.

Проект по разработке и внедрению алкозамков реализуется совместно с Минпромторгом РФ. Ведущий разработчик – ООО "Омега". Алкозамок работает на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании. "И самое главное — это контроль наличия алкозамка на борту, то есть 2 раза в день посылается сигнал по его наличию. Если нет обратной связи — оператор увидит", — сообщили они во время презентации разработки.

Шпак отметил, что в мире нет аналогов технологии с такой степенью интеграции.