МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские автовладельцы начали получать новые штрафы "на ровном месте", пишет Autonews. Эксперты рассказали, что будет с экономикой России в ближайшие годы

На такие штрафы, по информации издания, начали жаловаться московские водители. Они оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака "Остановка запрещена" с белой табличкой, которая обозначает такси.

Эти знаки, отмечает портал, часто размещаются в не самых очевидных местах. При этом их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки: их на подобных стоянках установлено много.

Если автовладелец вовремя на распознал запрет на парковку, то машину могут эвакуировать. Самому водителю выпишут штраф в 3 тысячи рублей.

Однако если знак совсем не очевиден, или же он стоит в не очень заметном месте, то такой штраф можно обжаловать через суд.