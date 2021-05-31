2021-05-31T09:48:59+03:00
2021-05-31T09:48:59+03:00
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2021
https://1prime.ru/auto/20210531/833798291.html
Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
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Российские автовладельцы начали получать новые штрафы "на ровном месте", пишет Autonews. На такие штрафы, по информации издания, начали жаловаться московские водители. Они... ПРАЙМ, 31.05.2021
штраф, россия, автомобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские автовладельцы начали получать новые штрафы "на ровном месте", пишет Autonews.
На такие штрафы, по информации издания, начали жаловаться московские водители. Они оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака "Остановка запрещена" с белой табличкой, которая обозначает такси.
Эти знаки, отмечает портал, часто размещаются в не самых очевидных местах. При этом их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки: их на подобных стоянках установлено много.
Если автовладелец вовремя на распознал запрет на парковку, то машину могут эвакуировать. Самому водителю выпишут штраф в 3 тысячи рублей.
Однако если знак совсем не очевиден, или же он стоит в не очень заметном месте, то такой штраф можно обжаловать через суд.