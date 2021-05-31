МВД опровергло планы по установке на автомобили алкозамков
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде.
Так официальный представитель министерства Ирина Волк прокомментировала публикации ряда СМИ на эту тему — в них утверждалось, что эту норму МВД РФ разрабатывает вместе с Минпромторгом.
"Данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает", — заявила Волк журналистам в понедельник.
При этом ранее МВД РФ, по словам Волк, давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По оценке министерства, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров.
"Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", — резюмировала Волк.
Алкозамок — устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.
https://1prime.ru/auto/20210531/833802438.html