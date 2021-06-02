МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила главу производителя электромобилей Tesla Илона Маска в том, что он опубликовал в Twitter два не согласованных с юристами компании твита, нарушив таким образом судебную сделку, сообщает газета Wall Street Journal.

"В переписке, отправленной в Tesla в 2019 и 2020 годах, SEC заметила, что сообщения Маска в Twitter об объемах производства солнечных крыш Tesla и цене акций компании не прошли необходимого предварительного утверждения юристами Tesla", — пишет газета.

По данным газеты, в мае 2020 года SEC сообщила Tesla, что компания не смогла обеспечить соблюдение процедур и контроля за твитами Маска. В письме, подписанном старшим сотрудником SEC в Сан-Франциско, говорилось, что "Tesla отказалась от обязанностей, возложенных на нее по решению суда". В Ростуризме надеются, что россияне к июлю смогут отправиться в Турцию

Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером. Иск тогда был урегулирован: Маск и Tesla выплатили по 20 миллионов долларов, а сам предприниматель согласился, что его заявления в соцсетях о компании должны контролироваться юристами Tesla.

Американская Tesla Motors, основанная в 2003 году — разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.