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Tesla отзовет почти шесть тысяч электромобилей в США
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Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе Национального управления... ПРАЙМ, 02.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
В частности, отзыву подлежат электромобили Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y 2020-2021 годов производства.
"Болты тормозного суппорта могут быть ослаблены, что позволяет тормозному суппорту отделиться и коснуться обода колеса", — говорится в сообщении. Сервисная служба Tesla бесплатно проверит и затянет или заменит болты суппорта.
Это уже не первый отзыв электромобилей Tesla. В феврале текущего года Tesla отзывала почти 135 тысяч автомобилей в США из-за проблем с дисплеем.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.