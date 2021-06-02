МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

В частности, отзыву подлежат электромобили Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y 2020-2021 годов производства.

"Болты тормозного суппорта могут быть ослаблены, что позволяет тормозному суппорту отделиться и коснуться обода колеса", — говорится в сообщении. Сервисная служба Tesla бесплатно проверит и затянет или заменит болты суппорта. Илон Маск сравнил дефицит чипов с "нехваткой" туалетной бумаги в пандемию

Это уже не первый отзыв электромобилей Tesla. В феврале текущего года Tesla отзывала почти 135 тысяч автомобилей в США из-за проблем с дисплеем.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.