МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Самым востребованным легковым автомобилем среди клиентов компании "Газпромбанк Автолизинг" в январе-мае стала отечественная Lada Largus, сообщили РИА Новости в компании.

"За январь-май в лизинг компанией было передано 6 189 легковых (41,7%), легких коммерческих (27,5%) и грузовых автомобилей и прицепов к ним (26,1%), а также спецтехники (4,8%) на общую сумму 17,4 миллиарда рублей (без НДС)", — сообщила глава компании Лилия Маркова.

Согласно данным компании, в топ-10 переданных в январе-мае "легковушек" вошли Lada Largus, объём от сделок в сегменте которой составил 8%, Toyota Camry (4,3%), Kia K5 (3,3%), Lada Largus Cross (2,5%), Volkswagen Tiguan (2,4%) и Polo (2,2%), Lada Granta (1,8%), Toyota RAV4 (1,7%), Renault Duster (1,6%) и "УАЗ Патриот Пикап" (1,6%).

По словам Марковой, среди популярных марок и моделей, как правило, находится продукция, попавшая в номенклатуру транспортных средств в рамках господдержки лизинга. "Кроме того, виду продолжающегося роста цен мы видим меняющуюся структура спроса – клиенты нередко приобретают альтернативу классом пониже", — рассказала собеседница агентства.

В сегменте LCV лидирует GAZ Gazelle Next с долей объёма сделок за отчётный период в 30,7%, а в тройку также вошли Ford Transit (25,9%) и GAZ Gazelle Business (11,6%). В тройку наиболее популярных грузовиков и полуприцепов вошли "Камаз" 5490 4х2 седельный тягач (10%), Gaz Gazon Next (8,1%) и Тонар 998* полуприцеп контейнеровоз 4 оси (3,8%).

"В преддверии нынешнего года все эксперты достаточно осторожно оценивали перспективы рынка автолизинга, однако наши продажи демонстрируют его нераскрытый потенциал. Несмотря на дефицит автомобилей в салонах дилеров, мы видим реализацию отложенного спроса, возникшего в прошлом году, а также рост продаж на фоне опасений дальнейшего удорожания техники", — объяснила глава компании.