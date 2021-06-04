МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае выросли в годовом выражении на 133,8%, до 147 378 машин, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В мае 2021 года рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 года (плюс 10 000 автомобилей)", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"За период с начала 2021 года рост составил 38,7% по сравнению с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19", — добавил он.

По его словам, в июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о "более реалистичных" показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире, поэтому ожидается снижение объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом, отметил он.