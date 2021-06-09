МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч, заявил РИА Новости глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Водителям дали советы, как подготовить машину к жаре

"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч", — сказал Черников.

Собеседник отметил, что в СМИ нередко появляется некорректная информация по данной теме, а сам он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать по городу с такой низкой скоростью, когда по разделительной полосе едут со скоростью 100-150 км/ч.

"В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение — ред.), думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация", — поделился глава Госавтоинспекции.

Черников также заявил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".

"Также стоит акцентировать внимание на том, что следует прекратить втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов", — заключил глава ведомства.