МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на сборочной линии B0 после трехдневного простоя из-за нехватки электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. Lada и Kia остаются самыми популярными марками в автолизинге в России

"Сегодня, как и планировали, запустили линию B0 после приостановки с 7 по 9 июня", — отметил он.

На платформе B0 компания в том числе производит Lada Largus и Lada Xray.

Из-за дефицита комплектующих "АвтоВАЗ" ранее также приостановил сборку Lada Granta и Lada Niva Legend. Работу этих линий компания планирует возобновить 11 июня.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.