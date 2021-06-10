МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. МВД подготовило предложения, согласно которым автовладельцы легковых автомобилей будут проходить его в добровольном порядке, заявил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Россиян предупредили об изменениях в оформлении ОСАГО

"МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 "О техническом осмотре" и 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", — сказал Черников.

Он отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому должны проходить техосмотр добровольно. Инициатива, подчеркнул собеседник, не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.

Этот механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре — ведь зачастую техническая неисправность является сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов, заметил Черников.

Он добавил, что гражданину для собственного комфорта и безопасности необходимо владеть полной информацией о техническом состоянии автомобиля, на котором передвигается. Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, но на деле автомобиль не проходит реальную диагностику, отметил глава Госавтоинспекции. Названы сроки, когда бензиновые автомобили исчезнут с российского рынка

В то же время в положениях "Конвенции о дорожном движении" (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен".

Вместе с тем, МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Данный законопроект находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия получение полиса ОСАГО не будет зависеть от наличия диагностической карты.

"Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей", — заключил Черников.