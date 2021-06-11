ТОКИО, 11 июн — ПРАЙМ, Ксения Нака. Японский автоконцерн Toyota сократит выбросы углекислого газа до нуля к 2035 году вместо 2050-го на всех своих заводах в мире, об этом исполнительный директор компании Масамити Окада сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн. Анталья ждет российскую делегацию для обсуждения авиасообщения

"Сократить до предела выбросы СО2, разработать технологию и сократить срок до перехода на углеродную нейтральность", — приводит его слова агентство Киодо.

Компания поставила цель для своих поставщиков в 2021 году сократить выбросы на 3% по сравнению с прошлым годом.

Автоконцерн намерен активнее внедрять применение водорода, возобновляемых видов энергии, а также пересмотрит процесс покраски, который обычно связан с большими выбросами СО2.