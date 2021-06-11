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https://1prime.ru/auto/20210611/833912119.html
Toyota избавится от выбросов парниковых газов на всех заводах к 2035 году
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Японский автоконцерн Toyota сократит выбросы углекислого газа до нуля к 2035 году вместо 2050-го на всех своих заводах в мире, об этом исполнительный директор компании Масамити... ПРАЙМ, 11.06.2021
глобальное потепление, углеродный след, toyota, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 11 июн — ПРАЙМ, Ксения Нака. Японский автоконцерн Toyota сократит выбросы углекислого газа до нуля к 2035 году вместо 2050-го на всех своих заводах в мире, об этом исполнительный директор компании Масамити Окада сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн.
"Сократить до предела выбросы СО2, разработать технологию и сократить срок до перехода на углеродную нейтральность", — приводит его слова агентство Киодо.
Компания поставила цель для своих поставщиков в 2021 году сократить выбросы на 3% по сравнению с прошлым годом.
Автоконцерн намерен активнее внедрять применение водорода, возобновляемых видов энергии, а также пересмотрит процесс покраски, который обычно связан с большими выбросами СО2.