МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Toyota решила увеличить ценники на свои автомобили в России, пишет автомобильное издание "Ленты.ру" "Мотор" со ссылкой на аналитический ресурс "Цена Авто". Нетронутыми остались ценники только четырех моделей – Camry, Hiace, Hilux и Land Cruiser Prado

Подорожали семи из 11 автомобилей, представленных на российском рынке, на сумму от 21 до 154 тысяч рублей, то есть на 1-3,3%. Прежними в цене остаются пока седан Camry, внедорожник Land Cruiser Prado, пикап Hilux и минивэн Hiace.

Как пишет издание, седан Toyota Corolla стал дороже на 34 тыс рублей. На 21-50 тыс рублей подорожали кроссоверы C-HR и Fortuner. RAV4вырос в цене на 47-51 тыс рублей. А минивэн Alphard теперь стоит на 117 тыс рублей больше. Кроссовер Highlander — на 128 тыс рублей. Больше всего изменилась цена на Land Cruiser Prado, она выросла на 154 тыс рублей.

В этом году Toyota продала в России 16 441 RAV4, 1 622 Camry, 5486 Land Cruiser Prado.

Последний пересмотр ценовой политики Toyota в России был в мае 2021 года. Месяц назад она понизила цены на Fortuner и Highlander (на 0,9-1,5%) и повысила на кроссовер RAV4 (1,1-1,6%).