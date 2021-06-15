МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в мае вырос на 99% в годовом выражении, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

"Чуть более 11 тысяч новых легких коммерческих автомобилей (LCV) было куплено в России за май нынешнего года. Как отмечают эксперты агентства "Автостат", это на 99% больше, чем за тот же месяц 2020 года. Столь высокий рост по-прежнему объясняется эффектом низкой базы – ведь год назад, на фоне развития пандемии коронавируса, продолжали действовать ограничительные меры, которые самым прямым образом затронули авторынок", — говорится в сообщении.

Лидером при этом остается GAZ, в мае легкая коммерческая техника этого бренда разошлась тиражом в 4,7 тысячи, что на 92% больше, чем годом ранее. Второе место, заметно уступая лидеру, занимает американский Ford (1990 машин; плюс 109%).

Добавляется, что отметку в 1 тысячу купленных LCV в мае также преодолели Lada (1233 машины; +112%) и УАЗ (1110; +43%), которые расположились на третьей и четвертой строчках соответственно, а замкнул пятерку лидеров Peugeot (470 машин), объем рынка которого увеличился почти в четыре раза.

Эксперты агентства также отмечают, что по итогам всех первых пяти месяцев года в России было приобретено 52,2 тысячи новых LCV, что на 50% больше, чем в январе-мае прошлого года.