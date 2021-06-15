МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Спрос на автозапчасти в мае вырос в стране в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из-за роста интереса к автотуризму, следует из сообщения компании "AliExpress Россия". Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в два раза

"Спрос на автозапчасти в мае вырос в 1,6 раза. Эксперты объяснили такую популярность возросшей частотой автопоездок и интересом к автотуризму", — говорится в сообщении.

При этом самой популярной категорией автозапчастей в мае на площадке стали лампы для автомобильных фар и аксессуары для них. Так, спрос на эту категорию товаров вырос в 1,3 раза, при этом чаще всего покупатели выбирали сигналы поворота, противотуманные фары и декоративные накладки. На втором месте по числу покупок — ручки для переключателя обогрева, спрос на них вырос в 1,5 раза.

"Еще одна популярная запчасть — демпферы от российских продавцов. Это специальные амортизаторы, которые снимают вибрацию при езде по плохим дорогам. Спрос на категорию таких товаров вырос в 6,1 раза по сравнению с прошлым годом", — добавили в сообщении. В России предложили штрафовать за использование шипованных шин летом

"AliExpress Россия" также отмечает рост спроса в мае в 1,5 раза на специальные наборы для ремонта и ухода за автомобилем — среди них пользователи чаще всего выбирают портативные автомобильные насосы, подкатные домкраты и диагностические автосканеры.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление "социальной коммерции" "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.