МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков в России в мае выросли на 70,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 7,5 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в два раза

"В мае 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,5 тыс. единиц, что на 70,2% больше, чем в мае 2020 года", — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов агентства, продолжающийся рост рынка связан с низкой базой прошлого периода, когда в России действовали ограничительные меры по противодействию пандемии коронавируса.

Лидером на рынке грузовиков традиционно стал "Камаз". Продажи автопроизводителя в мае выросли на 24,9%, до 2,5 тысячи штук. С трехкратным отрывом от лидера вторую строчку рейтинга занимает шведская Scania. Продажи марки в мае выросли почти в 5 раз, составив 795 автомобилей. Тройку лидеров замыкает "Группа ГАЗ" — 751 машина (+58,8%). Следом идут белорусский "МАЗ" (408 штук; +96,2%) и немецкий Mercedes-Benz (405 единиц; +122,5%).

"Практически все 10 марок-лидеров по итогам мая 2021 года демонстрируют рыночный рост. Исключение составляет японский Isuzu, который ушел "в минус" на 8,7%. А наибольшее увеличение объемов рынка наблюдается у китайского Shacman – в 6 раз", — уточнили в "Автостате".

За пять месяцев 2021 года рынок новых грузовиков в России также показал положительную динамику. Так, в январе–мае было продано 36,6 тысячи новых автомобилей, что на 38,2% больше, чем за пять месяцев 2020 года.