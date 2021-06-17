МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в мае подскочили в 1,5 раза в годовом выражении, до 891,66 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). ВТБ прогнозирует почти двукратный рост автокредитов в России

Однако, как указывает ACEA, несмотря на такой сильный рост объем продаж в прошлом месяце был значительно ниже продаж докризисного мая 2019 года, когда автопроизводители продали 1,2 миллиона автомобилей.

"На национальных рынках наблюдался значительный рост объема продаж, при этом наибольший рост продемонстрировала Испания (2,8 раза). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция — рост на 46,4%, Италия — на 43% и Германия — на 37,2%.

В том числе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя Stellantis (бывших Fiat и PSA) за месяц выросли в годовом выражении в 1,5 раза, Volkswagen Group — в 1,7 раза, группы Renault — на 22,5%. Автомобилистов предупредили о новых штрафах за парковку

Всего же за пять первых месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,5%, до 4,3 миллиона. "Резкое снижение в первые два месяца 2021 года было нивелировано ростом продаж в марте, апреле и мае. Каждый из четырех основных рынков в этом году показал двузначный процентный рост: Италия (+62,8%), Франция (+50,1%), Испания (+40%) и Германия (+12,8%)", — поясняет организация.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в мае выросли на 11,5% в годовом выражении — до 146 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

При этом за первые пять месяцев года показатель сократился по сравнению с показателем годичной давности на 25,1%, до 628 автомобилей.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.