МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Росстандарт отзывает в России более 5,7 тысячи автомобилей Suzuki Jimny, 1,4 тысячи внедорожников Jeep Grand Cherokee и 1,1 тысячи машин Mercedes-Benz GLE и GLS для последующего ремонта, говорится в сообщении ведомства. Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в 1,5 раза

Так, 2675 автомобилей Suzuki Jimny, произведенных с 17 июня 2019 года по 27 февраля 2021 года, отзываются из-за возможного повреждения жгута проводов передних дверей.

Ещё 3039 автомобилей этой марки отзываются для улучшения влагозащитных свойств некоторых элементов системы экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). В этих машинах возможно скапливание конденсата при большой разнице температур между окружающей средой и внутри автомобиля. Попадание капель в разъемы кнопки SOS или микрофона системы ЭРА-ГЛОНАСС может вызвать некорректную работу системы, уточнили в ведомстве.

Росстандарт также отзывает 1434 внедорожника Jeep Grand Cherokee (WK), которые были проданы с января 2014 года. "Причины отзыва транспортных средств: магнитный материал, из которого изготовлено тоновое колесо, обеспечивает работу сигнала датчика положения коленчатого вала. Если этот материал теряется, двигатель теряет возможность синхронизировать импульсы форсунок и фазы газораспределения. Потеря сигнала положения коленчатого вала может привести к тому, что двигатель остановится и не перезапустится", — отмечается в сообщении ведомства.

Отзыву подлежат ещё 1138 автомобилей Mercedes-Benz GLE и GLS (тип 167), проданные с 2018 по 2021 годы, из-за возможной некорректной установки шланга для конденсата кондиционера.

Кроме того, ведомство отзывает 47 автомобилей Mercedes-Benz E-класса (тип 213) и AMG GT 4-дверное купе (тип 290), реализованных с 2018 по 2021 годы. Причина отзыва — резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.