Водители жалуются на "слишком частые" штрафы с камер
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россияне начали жаловаться на слишком частые штрафы от ГИБДД. Как пишет Autonews.ru, так как камеры, фиксирующие нарушения, стоят "одна за другой", можно получить два штрафа за минуту.
В частности, издание приводит пример россиянина, который за одну минуту получил сразу два штрафа за превышение скорости. По мнению водителя, это несправедливое наказание.
"На постановлениях видно: первый раз на превышении +20-40 км/ч владельца BMW камера поймала в 10 часов 36 минут 13 секунд на улице Нижние Мневники — машина двигалась со скоростью 84 км/ч. Следующая фиксация такой же скорости произошла уже при съезде с этой улицы в 10 часов 37 минут 16 секунд", — пишет издание.
В описываемой ситуации расстояние между камерами составляло порядка 1,3 километра.
Возмущенный водитель отмечает, что таки образом "с каждого столба скоро будет прилетать по штрафу".
Другой автовладелец сообщил, что получал "быстрые" штрафы при подъезде к Нижнему Новгороду. Первая камера зафиксировала нарушение спереди, а расположенный рядом второй комплекс — смотрел назад. Эта камера контролировала, не разогнался ли водитель снова.
Как рассказали изданию в пресс-службе ассоциации производителей комплексов "Око", согласно методике Минтранса от 2019 года, минимальное расстояние между комплексами фото и видеофиксации за пределами населенных пунктов составляет 1000 метров. В населенных пунктах — 200 метров.
Решение о местах установки комплексов принимают в ГИБДД, исходя из показателей аварийности, отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/auto/20210617/833960353.html