МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россияне начали жаловаться на слишком частые штрафы от ГИБДД. Как пишет Autonews.ru, так как камеры, фиксирующие нарушения, стоят "одна за другой", можно получить два штрафа за минуту. Автомобилистов предупредили о новых штрафах за парковку

В частности, издание приводит пример россиянина, который за одну минуту получил сразу два штрафа за превышение скорости. По мнению водителя, это несправедливое наказание.

"На постановлениях видно: первый раз на превышении +20-40 км/ч владельца BMW камера поймала в 10 часов 36 минут 13 секунд на улице Нижние Мневники — машина двигалась со скоростью 84 км/ч. Следующая фиксация такой же скорости произошла уже при съезде с этой улицы в 10 часов 37 минут 16 секунд", — пишет издание.

В описываемой ситуации расстояние между камерами составляло порядка 1,3 километра.

Возмущенный водитель отмечает, что таки образом "с каждого столба скоро будет прилетать по штрафу". Юристы объяснили, можно ли автомобилистам навсегда забыть о техосмотре

Другой автовладелец сообщил, что получал "быстрые" штрафы при подъезде к Нижнему Новгороду. Первая камера зафиксировала нарушение спереди, а расположенный рядом второй комплекс — смотрел назад. Эта камера контролировала, не разогнался ли водитель снова.

Как рассказали изданию в пресс-службе ассоциации производителей комплексов "Око", согласно методике Минтранса от 2019 года, минимальное расстояние между комплексами фото и видеофиксации за пределами населенных пунктов составляет 1000 метров. В населенных пунктах — 200 метров.

Решение о местах установки комплексов принимают в ГИБДД, исходя из показателей аварийности, отметили в пресс-службе.