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Москва отключит от сети таксистов с иностранными водительскими правами
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Московский департамент транспорта проинформировал агрегаторы такси о запрете на подключение водителей с иностранными водительскими правами, а также без стажа вождения, сообщается... ПРАЙМ, 17.06.2021
москва, иностранцы, такси, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Московский департамент транспорта проинформировал агрегаторы такси о запрете на подключение водителей с иностранными водительскими правами, а также без стажа вождения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", — отмечает Дептранс Москвы.
Поясняется, что за последний год было выявлено свыше 1,7 тысячи подобных случаев. Водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов столицы.
Помимо этого, отмечает Департамент транспорта столицы, с 1 августа в мегаполисе заработает система анализа работы такси. В частности, каждому водителю присвоят уникальный ID.
Отмечается, что такие действия должны ограничить нелегальным перевозчикам доступ к заказам.
В настоящее время работать водителем в такси можно только при наличии российского либо киргизского водительского удостоверения. Также у водителя должен определенный опыт вождения: не менее трех лет.