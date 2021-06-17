МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Московский департамент транспорта проинформировал агрегаторы такси о запрете на подключение водителей с иностранными водительскими правами, а также без стажа вождения, сообщается в Telegram-канале ведомства. Невакцинированных водителей такси агрегаторы отключат от заказов

"Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", — отмечает Дептранс Москвы.

Поясняется, что за последний год было выявлено свыше 1,7 тысячи подобных случаев. Водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов столицы.

Помимо этого, отмечает Департамент транспорта столицы, с 1 августа в мегаполисе заработает система анализа работы такси. В частности, каждому водителю присвоят уникальный ID.

Отмечается, что такие действия должны ограничить нелегальным перевозчикам доступ к заказам.

В настоящее время работать водителем в такси можно только при наличии российского либо киргизского водительского удостоверения. Также у водителя должен определенный опыт вождения: не менее трех лет.