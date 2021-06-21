МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в течение ближайших 5 лет представить абсолютно новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше" 1 миллиона рублей, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. СМИ: "АвтоВАЗ" планирует запустить подписку на автомобили

"Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели. Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada. Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги, — сказал он. — В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 миллион рублей по цене".

При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.

Он также рассказал, что для достижения целей по обновлению модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на "АвтоВАЗе" на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B. Бесценные шедевры нашли на автомагистрали, сообщили СМИ

Согласно планам компании, озвученным в начале года, "АвтоВАЗ" выпустит на российский рынок четыре новых модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (-5% к 2019 году).