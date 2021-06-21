2021-06-21T08:58:45+03:00
2021-06-21T08:58:45+03:00
2021-06-21T08:58:45+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210621/833985922.html
Renault допускает производство своих новых моделей на "АвтоВАЗе"
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Автоконцерн Renault может начать на "АвтоВАЗе" производство своих новых моделей автомобилей после того, как предприятие перейдет на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B... ПРАЙМ, 21.06.2021
промышленность, автомобили, автоваз, renault, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83256/55/832565564.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/55/832565564.jpg
https://1prime.ru/images/83256/55/832565563.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/55/832565563.jpg
https://1prime.ru/images/83256/55/832565551.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/55/832565551.jpg
https://1prime.ru/auto/20210621/833985713.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. Автоконцерн Renault может начать на "АвтоВАЗе" производство своих новых моделей автомобилей после того, как предприятие перейдет на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B. Об этом журналистам заявил исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и президент "Автоваза" Николя Мор.
"Мы планируем внедрять в России общую платформу CMF-B — это платформа, на которой будут производиться модели B-сегмента, B+ и даже, может быть, сегмента C. На этой платформе будут производиться и модели Renault, и Lada, и Mitsubishi. Так что да, мы предполагаем, что на одних и тех же производственных линиях могут производиться родственные модели всех брендов, на одних и тех же линиях", — сказал он.
В январе этого года Renault представил свой новый стратегический план Renaulution, согласно которому производство машин на "АвтоВАЗе" к 2025 году будет переведено на новую платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-B.