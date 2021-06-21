МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. Автоконцерн Renault может начать на "АвтоВАЗе" производство своих новых моделей автомобилей после того, как предприятие перейдет на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B. Об этом журналистам заявил исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и президент "Автоваза" Николя Мор. "АвтоВАЗ" планирует начать производство дорогих автомобилей

"Мы планируем внедрять в России общую платформу CMF-B — это платформа, на которой будут производиться модели B-сегмента, B+ и даже, может быть, сегмента C. На этой платформе будут производиться и модели Renault, и Lada, и Mitsubishi. Так что да, мы предполагаем, что на одних и тех же производственных линиях могут производиться родственные модели всех брендов, на одних и тех же линиях", — сказал он.

В январе этого года Renault представил свой новый стратегический план Renaulution, согласно которому производство машин на "АвтоВАЗе" к 2025 году будет переведено на новую платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-B.