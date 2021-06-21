Минэкономики хочет сократить перечень запрещенных неисправностей авто
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития подвергло критике проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, из-за которых водителя могут оштрафовать на дороге, пишет "Коммерсант".
В частности, МЭР посчитало избыточным и необоснованным введение наказания за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар.
Ранее министерство внутренних дел подготовило новый проект постановления кабмину и приложение к нему. В соответствии с этим документом существенно расширяется список технических неисправностей и условий, в случае которых запрещается эксплуатация машин на дорогах страны.
Например, речь идет об использовании:
- шипованных покрышек летом,
- защитных пленках на стеклах фар,
- поврежденном бампере,
- мешающем обзору видеорегистраторе,
- ошибках в бортовом компьютере,
- отсутствии цепей противоскольжения у грузовиков.
В случае выявления нарушения из этого списка инспектор может оформить протокол по ст. 12.5 КоАП и оштрафовать водителя на 500 рублей.
Минэкономики считает, что в этом документе есть "положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц".
В министерстве считают, что перечень должен включать в себя только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения.
Как пишет газета, в ГИБДД изучают заключение ведомства и готовы доработать свой перечень.
Ведомства должны провести согласительное совещание и урегулировать разногласия, добавляет "Ъ".
https://1prime.ru/auto/20210621/833986115.html