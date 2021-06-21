МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития подвергло критике проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, из-за которых водителя могут оштрафовать на дороге, пишет "Коммерсант". Эксперт рассказал, чем нефть по $200 опасна для России

В частности, МЭР посчитало избыточным и необоснованным введение наказания за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар.

Ранее министерство внутренних дел подготовило новый проект постановления кабмину и приложение к нему. В соответствии с этим документом существенно расширяется список технических неисправностей и условий, в случае которых запрещается эксплуатация машин на дорогах страны.

Например, речь идет об использовании:

шипованных покрышек летом,

защитных пленках на стеклах фар,



поврежденном бампере,



мешающем обзору видеорегистраторе,



ошибках в бортовом компьютере,



отсутствии цепей противоскольжения у грузовиков.



В случае выявления нарушения из этого списка инспектор может оформить протокол по ст. 12.5 КоАП и оштрафовать водителя на 500 рублей. Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары

Минэкономики считает, что в этом документе есть "положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц".

В министерстве считают, что перечень должен включать в себя только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения.

Как пишет газета, в ГИБДД изучают заключение ведомства и готовы доработать свой перечень.

Ведомства должны провести согласительное совещание и урегулировать разногласия, добавляет "Ъ".